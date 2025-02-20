Ці 5 речей усе вирішать: дизайнерка поділилася хитрощами затишного облаштування вітальні

Вітальня – це серце дому, місце, де ми відпочиваємо після напруженого дня, приймаємо гостей і проводимо час із рідними. Однак не завжди інтер'єр цього простору виглядає так, як нам хотілося б. Він може здаватися холодним, незатишним або недостатньо функціональним. Професійна стилістка інтер'єру стверджує, що зробити вітальню стильною та затишною допоможуть усього 5 ключових елементів.

Лорі Девідсон зізналася, що найбільше любить стилізувати вітальні, адже серед усіх інших кімнат вони мають найбільший потенціал. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

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Який декор зробить вітальню затишною

Килимок вдалого розміру додає вітальні тепла та м'якості, а також допомагає об'єднати інтер'єр. Якщо у кімнаті є багато кольорів і ви не знаєте, як зробити, аби вони мали гармонійний вигляд, то чудовим рішенням стане килимок, який поєднає у собі всі ці кольори. Якщо ж у вас мінімалістична вітальні і їй бракує кольору й тепла, то килимок може стати вдалим акцентом. Обирайте з великим ворсом та китицями.

Килимок найкраще розташовувати під меблями – журнальним столиком і трохи під диваном.



Інтер'єр затишної вітальні / Фото Future PLC

Багато хто думає, що журнального столика цілком достатньо у вітальні. Однак Лорі Девідсон завжди додає приставні столики, щоб створити різну висоту й збагатити інтер'єр. До речі, столики не повинні бути однаковими, навпаки різний дизайн матиме оригінальніший вигляд.



Поєднання різних столиків у вітальні / Фото Future PLC

Кошики для зберігання – це справжня знахідна для стилістів. Девідсон використовує їх у вітальнях з каміном для зберігання дров. Якщо у вас нема каміна, то в кошику можна тримати дитячі іграшки або книги та журнали. Цей елемент декору додасть інтер'єру ще більше затишку й відчуття продуманості.



Інтер'єр вітальні / Фото Future PLC

Витвори мистецтва, як-от картини, статуетки чи вази, – це чудове рішення для того, щоб наповнити простір індивідуальністю. Крім того, вони здатні привернути увагу до місця, яке здається абсолютно нецікавим – маленької та вузької стіни біля вікон, простору біля дверей тощо.



Картини збагачують інтер'єр / Фото Future PLC

Усі завжди говорять про те, що кімнатні рослини – це універсальний декор, який доповнить будь-який інтер'єр. Однак Девідсон радить придивитися до сезонних квітів – свіжих або засушених. Вони створюватимуть настрій, який відповідатиме порі року.



Рослини у вітальні / Фото Future PLC

Затишна вітальні – це про атмосферу, яка дарує комфорт і тепло. А допомогти досягти цього відчуття можуть дрібні предмети декору.