Лорі Девідсон зізналася, що найбільше любить стилізувати вітальні, адже серед усіх інших кімнат вони мають найбільший потенціал. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

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Який декор зробить вітальню затишною

Килимок вдалого розміру додає вітальні тепла та м'якості, а також допомагає об'єднати інтер'єр. Якщо у кімнаті є багато кольорів і ви не знаєте, як зробити, аби вони мали гармонійний вигляд, то чудовим рішенням стане килимок, який поєднає у собі всі ці кольори. Якщо ж у вас мінімалістична вітальні і їй бракує кольору й тепла, то килимок може стати вдалим акцентом. Обирайте з великим ворсом та китицями.

Килимок найкраще розташовувати під меблями – журнальним столиком і трохи під диваном.



Інтер'єр затишної вітальні / Фото Future PLC

Багато хто думає, що журнального столика цілком достатньо у вітальні. Однак Лорі Девідсон завжди додає приставні столики, щоб створити різну висоту й збагатити інтер'єр. До речі, столики не повинні бути однаковими, навпаки різний дизайн матиме оригінальніший вигляд.



Поєднання різних столиків у вітальні / Фото Future PLC

Кошики для зберігання – це справжня знахідна для стилістів. Девідсон використовує їх у вітальнях з каміном для зберігання дров. Якщо у вас нема каміна, то в кошику можна тримати дитячі іграшки або книги та журнали. Цей елемент декору додасть інтер'єру ще більше затишку й відчуття продуманості.



Інтер'єр вітальні / Фото Future PLC

Витвори мистецтва, як-от картини, статуетки чи вази, – це чудове рішення для того, щоб наповнити простір індивідуальністю. Крім того, вони здатні привернути увагу до місця, яке здається абсолютно нецікавим – маленької та вузької стіни біля вікон, простору біля дверей тощо.



Картини збагачують інтер'єр / Фото Future PLC

Усі завжди говорять про те, що кімнатні рослини – це універсальний декор, який доповнить будь-який інтер'єр. Однак Девідсон радить придивитися до сезонних квітів – свіжих або засушених. Вони створюватимуть настрій, який відповідатиме порі року.



Рослини у вітальні / Фото Future PLC

Затишна вітальні – це про атмосферу, яка дарує комфорт і тепло. А допомогти досягти цього відчуття можуть дрібні предмети декору.