Лори Дэвидсон призналась, что больше всего любит стилизовать гостиные, ведь среди всех других комнат они имеют наибольший потенциал. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

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Какой декор сделает гостиную уютной

Коврик удачного размера добавляет гостиной тепла и мягкости, а также помогает объединить интерьер. Если в комнате есть много цветов и вы не знаете, как сделать, чтобы они имели гармоничный вид, то отличным решением станет коврик, который сочетает в себе все эти цвета. Если же у вас минималистичная гостиной и ей не хватает цвета и тепла, то коврик может стать удачным акцентом. Выбирайте с большим ворсом и кисточками.

Коврик лучше всего располагать под мебелью – журнальным столиком и немного под диваном.



Интерьер уютной гостиной / Фото Future PLC

Многие думают, что журнального столика вполне достаточно в гостиной. Однако Лори Дэвидсон всегда добавляет приставные столики, чтобы создать разную высоту и обогатить интерьер. Кстати, столики не должны быть одинаковыми, наоборот разный дизайн будет иметь оригинальный вид.



Сочетание различных столиков в гостиной / Фото Future PLC

Корзины для хранения – это настоящая находка для стилистов. Дэвидсон использует их в гостиных с камином для хранения дров. Если у вас нет камина, то в корзине можно держать детские игрушки или книги и журналы. Этот элемент декора придаст интерьеру еще больше уюта и ощущение продуманности.



Интерьер гостиной / Фото Future PLC

Произведения искусства, например картины, статуэтки или вазы, – это отличное решение для того, чтобы наполнить пространство индивидуальностью. Кроме того, они способны привлечь внимание к месту, которое кажется абсолютно неинтересным – маленькой и узкой стены у окон, пространства у дверей и тому подобное.



Картины обогащают интерьер / Фото Future PLC

Все всегда говорят о том, что комнатные растения – это универсальный декор, который дополнит любой интерьер. Однако Дэвидсон советует присмотреться к сезонным цветам – свежим или засушенным. Они создадут настроение, которое будет соответствовать времени года.



Растения в гостиной / Фото Future PLC

Уютная гостиная – это об атмосфере, которая дарит комфорт и тепло. А помочь достичь этого ощущения могут мелкие предметы декора.