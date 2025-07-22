Дизайнери кажуть "ні" сірим стінам на кухні: що вибрати натомість

Багато дизайнерів "прощаються" з ідеями сірих стін для кухні. Вони розповіли, які кольори можна використовувати замість них.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які кольори вибрати для кухні замість сірого?

Шавлієвий відтінок стає фаворитом дизайнерів, які шукають заміну сірим стінам. Цей спокійний і універсальний колір гармонійно поєднується з дерев'яними текстурами чи металами. Вибирайте приглушений тон шавлії, щоб створити затишну атмосферу без надмірної яскравості.

Землисті рожеві відтінки – це чудовий спосіб додати кухні тепла та м'якості. Такі кольори, як блідо-рожевий, не лише відповідають сучасним трендам, але й створюють затишну альтернативу холодним сірим тонам, надаючи простору вишуканості та комфорту.



Блідо-рожевий – ідеальний колір для кухні / Фото deVOL Kitchens

Світло-блакитні стіни – це сміливий, але вдалий вибір для кухні. Вони роблять простір світлішим і візуально просторішим, додаючи нотку свіжості. Легкий блакитний відтінок зберігає баланс між нейтральністю та виразністю, дозволяючи вашій кухні виглядати сучасно і цікаво.