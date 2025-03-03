Щоб була стильна і практична: яку сантехніку краще обрати для дому

Вибір сантехніки для дому – це питання не лише естетики, а й комфорту. Матеріал та колір кранів повинен бути довговічним та легким у догляді, адже ванна кімната і кухня використовуються щодня.

Дизайнерка інтер'єру @volkonska_olga розповіла про переваги та недоліки різних матеріалів сантехніки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яка сантехніка найпрактичніша

Найгіршим матеріалом сантехніки дизайнерка назвала хром. На ньому видно всі краплі, накип, розводи та відбитки пальців.



Недоліки глянцевої сантехніки / Фото Pinterest

Трендовою і стильною зараз вважається чорна сантехніка, яка красиво доповнює інтер'єр і не вибивається з загального вигляду. Однак доглядати за нею складно – на чорному кольорі чітко видно накип та вапняні розводи. Але при цьому дизайнерка зізналася, що настільки любить чорну сантехніку, що готова за нею більше доглядати.



Чорна сантехніка / Фото Pinterest

Біла сантехніка простіша у догляді, на ній не видно розводів та крапель води. Однак така сантехніка підійде не в кожний інтер'єр, та й на ринку її невеликий вибір. Тож попри свої практичні якості, біла сантехніка програє в естетичності.



Біла сантехніка в інтер'єрі / Фото Pinterest

Латунні крани матимуть чудовий вигляд в інтер'єрі в стилі неокласики. Вони стануть цікавим акцентом і красиво впишуться в загальну схему інтер'єру. Однак з часом латунь втрачає свій початковий вигляд, тож її не можна назвати найпрактичнішим варіантом.



Латунний кран / Фото Pinterest

На думку дизайнерки, найпрактичнішим варіантом є матова нержавіюча сталь. Такі крани будуть водночас естетичними і легкими у догляді.



Сантехніка з нержавійки / Фото Pinterest

Важливо зауважити, що при регулярному догляді та систематичній зміні фільтра для води, будь-яка сантехніка буде мати доглянутий вигляд. Усе залежить від того, скільки часу і зусиль ви готові на це витрачати.