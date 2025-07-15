Простір як з картинки: Єва Лонгорія вразила ідеальною зоною біля басейну

Однозначно смугасті меблі здатні втілити "вінтажну" естетику. Тонке "включення" цього візерунка підкреслює прибережний шарм будь-якого відкритого простору.

Що простежується і в меблях, які обрала Єва Лонгорія для зони біля басейну. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Який вигляд має зона біля басейну Єви Лонгорії?

Єва Лонгорія розташувала смугасті бежево-кремові шезлонги біля басейну. Хоча візерунок непомітний, він вносить вишукану нотку у відкритий простір та додає достатньої кількості цікавості зоні біля басейну. Приглушена колірна палітра та класичний дизайн викликають відчуття тихої розкоші.

Поєднання меблів та візерунків є ознакою чудового дизайну, і це дуже важливо, коли йдеться про зовнішні простори,

– кажуть дизайнери.

За їхніми словами, використання візерунків – це один із способів зробити ваші вуличні меблі цікавими, але не надто нав'язливими. Коричневі, бежеві та інші заспокійливі кольори – ідеальна відправна точка.

Дизайнери зазначають, що простір біля басейну Єви – один з найстильніших. Вони впевнені, що і в наступному році він збереже свій бездоганний вигляд.