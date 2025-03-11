Їдальня Гвінет Пелтроу вразила дизайнерів "забороненим" поєднанням кольорів

Гвінет Пелтроу комбінує в інтер'єрі їдальні два кольори, які, на перший погляд, здавалися непоєднуваними. Акторка руйнує "кольорові" традиції сміливим сполученням світло-блакитних стін і чорних підлоги та меблів.

Шпалери з візерунком дерев, довгий закруглений обідній стіл, авангардний світильник і кам'яний камін – усе це утворює ідеальну "суміш". Дизайнери пояснили, у чому "родзинка" простору зірки, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Чому поєднання синього і чорного чудово спрацювало у Пелтроу

Який вигляд має їдальня акторки: дивіться фото

Основна логіка заборони на поєднання синього та чорного полягає в тому, що разом вони можуть мати занадто темний вигляд. Однак дизайнерка Бріджет Романек, яка створювала їдальню для акторки, уникає цієї пастки, інтегруючи в інтер'єр білий колір – він присутній у дверних отворах, на стелі та столі. Вкраплення білого допомагають зберегти світлий і гармонійний вигляд кімнати.

До того ж, шпалери додають простору динаміки – у їхньому малюнку є і чорний, і блакитний, що робить поєднання цих кольорів логічним і природним.

Крім того, блакитний у верхній частині шпалер досить світлий, що дозволяє уникнути відчуття надмірної похмурості в поєднанні з чорною підлогою. Завдяки цій гармонії кімната має елегантний та органічний вигляд.

Ще один секрет успіху – різноманітність текстур і округлих форм. Усі меблі в їдальні акторки мають вигнуті лінії, включно зі світильником. У поєднанні з прямими лініями вагонки на стелі та внизу стін вони створюють відчуття грайливості та продуманого дизайну.

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Такий мистецький підхід виправдовує порушення правил – адже мистецтво завжди виходить за межі усталених норм. Контраст блискучої чорної підлоги з матовими стінами також допомагає візуально розділити кольори, які, можливо, лякали б менш сміливих дизайнерів.