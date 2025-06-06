Як обрати ідеальний колір жалюзі, щоб підкреслити стиль кімнати

Правильно підібраний колір жалюзі може задати настрій простору. Оскільки жалюзі займають значну частину візуального простору, дуже важливо, щоб вони гармоніювали з рештою інтер'єру.

Щоб знайти колір жалюзі, який пасуватиме до вашого дому, варто орієнтуватися на вже наявні декоративні елементи та використовувати принципи колірної теорії для створення бажаної атмосфери, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як обрати найкращий колір жалюзі

Щоб створити класичний та гармонійний вигляд, підберіть колір жалюзі під колір плінтусів або лиштви. Можна вийти за межі шаблонів і обрати колір, схожий на відтінок стін.

Якщо стіни мають яскравий відтінок, а лиштви – білі, підібравши жалюзі в тон до стін, ви отримаєте контраст, який буде водночас захоплюючим і гармонійним.

Як обрати жалюзі / Фото Shutterstock

Якщо у вас чітко виражена стилістика інтер'єру і ви хочете, щоб жалюзі її підтримували, зверніть увагу на поєднання з іншими елементами – наприклад, зі світильниками, меблями або текстилем. Якщо у вас є дерев'яні балки, шафи чи підлога, жалюзі схожого матеріалу або органічного відтінку допоможуть підкреслити їх природну красу.

Після того як ви визначилися, з якими елементами має поєднуватися колір жалюзі, саме час звернутися до колірної теорії.

Для гармонійного вигляду обирайте відтінки, що розташовані поруч на колірному колі. Для контрастного вигляду шукайте кольори, що розташовані навпроти один одного.