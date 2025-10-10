Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Премію миру не президенту США Дональду Трампу. Комісія обрала іншого гідного лауреата.

Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Nobel Prize.

Хто отримав Нобелівську премію миру у 2025 році?

Марія Коріна Мачадо є лідеркою демократичного руху у Венесуелі. Вона виступає за демократію, яку постійно просуває в народ. Саме за це Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити їй цьогорічну премію миру.

Вона отримує Нобелівську премію миру за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії. Як лідерка демократичного руху у Венесуелі, Марія Коріна Мачадо є одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останнім часом,

– йдеться в повідомленні.

Марія Коріна Мачадо свого часу об'єднала опозицію, завдяки чому вдалося знайти спільну мову у вимозі вільних виборів та представницького уряду.



Марія Коріна Мачадо – переможниця нобелівської премії миру у 2025 році / Фото The Nobel Prize

Пані Мачадо бореться за демократію в час, коли вона перебуває під загрозою. Свого часу Венесуела перетворилася з відносно демократичної та країни, що процвітає, на жорстоку державу. Країна зіштовхнулася з гуманітарною та економічною кризою. Майже 8 мільйонів людей покинули країну.

Авторитарний режим Венесуели надзвичайно ускладнював політичну роботу. А Марія Коріна Мачадо заснувала організацію Súmate, займається демократичним розвитком. Жінка ще понад 20 років тому виступала за вільні та чесні вибори. Її відома фраза про обрання очільників держави звучала так: "Це був вибір бюлетенів замість куль".

Варто зазначити! У січні 2025 року інший кандидат на отримання Нобелівської премії миру Дональд Трамп публікував фото, де Марія Коріна Мачадо та обраний президент Гонсалес "мирно висловлювали голоси та волю венесуельського народу з сотнями тисяч людей, які виступають проти режиму". Тоді американський лідер зазначив, що велика венесуельська громада в США переважно підтримує вільну Венесуелу та, зокрема, підтримала його на президентських виборах.

Пані Мачадо працювала на політичних посадах, весь час виступавши за незалежність судової влади, права людини та народне представництво. Марія Коріна Мачадо роками працювала над свободою венесуельського народу. У 2024 році жінка була кандидаткою в президенти від опозиції, але режим заблокував її кандидатуру.

Сама ж Мачадо підтримала на виборах представника Едмундо Гонсалеса Уррутію. Тоді за її сприяння сотні тисяч волонтерів мобілізувались попри політичні розбіжності.

За свою діяльність Марія Коріна Мачадо була змушена переховуватися протягом минулого року. Їй погрожували, але жінка вирішила залишилася в країні, і цей вибір надихнув мільйони людей.

Марія Коріна Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо обрання лауреата Премії миру. Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона непохитно підтримує мирний перехід до демократії. Марія Коріна Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру,

– розповіли організатори премії.

Дональд Трамп претендував на Нобелівську премію миру