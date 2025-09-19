Під час загальної мобілізації населення всі військовозобов'язані в Україні мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). У деяких випадках цю процедуру можна пройти дистанційно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю адвоката Харківської правозахисної групи Романа Лихачова для "Українського радіо".

Хто та як дистанційно проходить ВЛК?

Роман Лихачов пояснив, що дистанційна військово-лікарська комісія наразі працює як експериментальний проєкт і стосується військових та правоохоронців, які проходять лікування за кордоном понад 12 місяців.

За його словами, документи подаватимуться через командира військової частини з обов'язковим перекладом українською мовою, а розгляд триватиме до 10 днів. Після ухвалення рішення повторний огляд військовослужбовцю не знадобиться.

Водночас юрист наголосив, що процедура ще не врегульована, зокрема немає чіткої відповіді, хто має оплачувати переклад великого обсягу документів, які часто є у військовослужбовців.

Бо поки що чіткої встановленої процедури порядку, куди звернутися військовослужбовцю, як звернутися, якщо він самостійно не може, його родичам і хто буде оплачувати переклад цих документів – немає. Ми вже не перший раз із цим стикаємось,

– зазначив Лихачов.

Він пояснив, що наразі командири намагаються самостійно шукати шляхи вирішення, однак важливо, щоб на законодавчому рівні це питання було врегульоване і передбачені бюджетні кошти на переклад медичних документів.

Основний перелік хвороб, з якими можна пройти ВЛК дистанційно – онкологія, хвороби очей, важкі травми голови, хребта, нервової системи, травми внутрішніх органів і кінцівок, опіки термічні та хімічні.

Щодо оскарження рішень дистанційної ВЛК, адвокат уточнив, що наразі військовослужбовець, який не погоджується з висновком першого рівня, подає скаргу до регіональної комісії протягом 30 днів. Розгляд відбувається без участі військового, а скарга надсилається поштою. Навіть якщо термін пропущено, можна подати клопотання на його поновлення.

Якщо військовослужбовець не згоден із рішенням регіональної ВЛК, він може звернутися до центральної ВЛК, а за необхідності – до суду.

