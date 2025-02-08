Казав не переживати, якщо будуть крики: у дитбудинку Буська поліціянт вибивав з дитини зізнання

Моторошна історія трапилася в одному із дитбудинків Львівщини. Там поліціянт побив дитину, аби змусити її зізнатися у крадіжці.

Інцидент відбувся у дитбудинку Буська "Добре серце". У місцевій Facebook-спільноті поширили свідчення дітей, після чого за вивчення події взялася поліція, передає 24 Канал.

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Що відомо

Діти поскаржилися, що поліціянт на ім'я Андрій побив вихованця дитбудинку, якого звати Михайло. Хлопчика звинуватили у крадіжці, однак той заперечив свою провину. Після цього поліцейський почав бити дитину ременем. Михайло розплакався і зізнався. Однак діти кажуть, що він насправді не скоював крадіжки.

Також вихованці повідомили, що поліціянт бив ще інших двох дітей. Вони розказали, що перед тим, як побити Михайла, правоохоронець попередив директорку закладу, щоб, мовляв, вона не переживала, якщо буде чутно якісь крики. Після чого та пішла собі до кабінету.

Свідчення дітей про насильство з боку поліціянта / Фото Буськ онлайн

У поліції Львівської області відреагували на допис у соцмережі. Там наголосили, що призначили службове розслідування. На час його проведення поліцейський, про якого згадувалось у публікації, відсторонений від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, що у Житомирі вихователька дитсадка №58 тягала дітей за капюшони та била віником.