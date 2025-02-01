Водночас інші нападниці на момент здійснення злочину не досягли віку кримінальної відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції Миколаївської області. Там розповіли відомі наразі деталі.

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Що відомо про побиття дитини

Ще у травні 2024 року в Первомайську у Миколаївській області група дівчат віком 14, 15 та 16 років напали на вулиці на 12-річну дівчинку. В присутності інших підлітків нападниці неодноразово завдали ударів по голові та тілу дитини.

Саме побиття підлітки зафільмували на камеру. Про інцидент між неповнолітніми стало відомо лише на початку 2025 року, коли відео із насильством помітив інспектор служби освітньої безпеки під час роботи в одній зі шкіл.

За даними слідства, причиною конфлікту між дітьми були "особисті неприязні стосунки". Наразі найстаршій з нападниць повідомили про підозру.

Слідчі поліції оголосили про підозру 16-річній дівчині за фактом заподіяння тілесних ушкоджень неповнолітній у Первомайську. За скоєне фігурантці загрожує до шести років позбавлення волі,

– ідеться у повідомленні.

Водночас стосовно інших нападниць слідчі скерують до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.