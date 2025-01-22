Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske. Суд відправив хлопця під варту.

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Який запобіжний захід обрав суд

Напередодні юнаку повідомили про підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. На відео нападу він погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Він також здійснював на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.