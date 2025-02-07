У закладі розпочато службове розслідування щодо дій виховательки, а також керівника, вихователя-методиста та практичного психолога. 24 Канал розповідає усе, що відомо про скандал із вихователькою дитячого садка у Житомирі.

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Що відомо про скандал із вихователькою дитсадка

Напередодні у одному з Telegram-каналів Житомира з'явилися відео прогулянки дітей з вихователькою на вулиці, на якому видно, як жінка шарпає дітей за капюшон. У підписі до відео було зазначено, що події сталися в дитсадку №58 міста Житомира.

Вихователька дитсадка шарпає дітей за капюшон: дивіться відео

Як на інцидент відреагували в Департамент освіти Житомира

Департамент освіти міської ради в Telegram повідомив, що 4 лютого виховательку було звільнено. Директор департаменту Валентин Арендарчук підкреслив, що поведінка працівниці дитсадка є неприпустимою та ганебною.

Поведінка виховательки є неприпустимою та ганебною. Вона грубо порушила свої функціональні обов’язки, педагогічну етику та професійні стандарти роботи з дітьми. Це була група раннього віку (ясельна група), де перебувають діти до трьох років. На цей момент виховательку звільнено. Ця ситуація є ганебною, і ми будемо принципово та безкомпромісно боротися з такими явищами, щоб забезпечити комфортне та безпечне перебування дітей у наших закладах освіти,

– заявив Арендарчук.

Крім того, він повідомив, що запланована нарада з керівниками всіх дошкільних навчальних закладів міста. Також буде посилено контроль за діяльністю освітніх установ, а також впроваджено додаткові тренінги для педагогічного персоналу, щоб уникнути подібних ситуацій.

Арендарчук наголосив, що діти повинні перебувати в безпечному та комфортному середовищі , відвідуючи заклади освіти.

Як вихователька прокоментувала свої дії

Згодом в коментарі для Суспільного вихователька дитсадка, яка працювала там 5 років, визнала свою провину і вибачилася перед батьками.

Такий прикрий інцидент і для мене вчора стався, і для батьків, що я дійсно "шарпала" дітей. Я навіть не знаю, як це в мене вийшло. Можливо, тому що все якось накопичується, а потім в мене не спрацювали "гальма". Я батькам принесла свої вибачення,

– сказала вихователька.

Завідувачка дитсадка Тамара Савчук зауважила, що, хоча всі зараз перебувають у стресі, це не виправдовує поведінку педагога. У закладі буде проведено розслідування цього інциденту.

"Що спровокувало? Напевно, те, що всі ми перебуваємо в стресі. Але це ні в якому разі не виправдовує поведінку педагога. Це недопустимо в закладі дошкільної освіти. Вчора мною був виданий наказ, де створена робоча група по розслідуванню даної справи", – заявила Савчук.

Батьки були шоковані ситуацією, оскільки їхні діти завжди з радістю ходили до садка. За весь час відвідування не було жодних скарг на працівників чи сам заклад. Вони повідомили, що випадок будуть особисто вирішувати із адміністрацією.