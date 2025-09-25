Більше нікуди йти, а чоловіка забрали: у Києві дівчина ночує під будівлею ТЦК
- Дівчина ночує під будівлею ТЦК у Києві вже 5 днів через мобілізацію її чоловіка.
- Вона перебуває просто неба, а перехожі намагаються допомогти їй ліками чи теплими словами.
У мережі шириться відео з дівчиною, яка ночує під будівлею ТЦК у Києві. Зазначається, що вона вже перебуває там близько 5 днів.
Дівчина стверджує, що їй більше немає куди йти. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також На Тернопільщині п'яний працівник ТЦК влаштував кілька ДТП та погоню з поліцейськими
Чому дівчина ночує біля ТЦК?
Як пишуть телеграм-канали, чоловіка дівчини мобілізували. Вона ночує біля будівлі ТЦК вже 5 днів, лежить на асфальті просто неба і вдень, і вночі. Зазначається, що люди інколи підходять до неї та намагаються допомогти хоча б ліками чи теплими словами.
Дівчина ночує біля будівлі ТЦК у Києві: відео очевидців
Мобілізація в Україні: схожі скандальні випадки
Раніше у селі Сасів Золочівського району Львівської області мобілізували чоловіка, батько якого має інвалідність, оскільки чоловік не встиг вчасно продовжити відстрочку. Тепер без догляду залишився прикутий до ліжка через важку хворобу Йосиф Маліцький. Нікому дбати й про велике господарство.
Тоді як у Волинській області нещодавно стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК і чоловіками, які проходили перевірку військових документів. Працівники підприємства чинили опір, тому військові вирішили застосували сльозогінний газ.