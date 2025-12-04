Укр Рус
4 грудня, 23:18
Підрив залізниці у Польщі: суд видав ордер на арешт двох українців

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт двох громадян України, підозрюваних у диверсіях на польській залізниці, які втекли до Білорусі.
  • Підозрюваним, Євгенію Іванову та Олександру Кононову, інкримінують шпигунство, створення загрози транспортній катастрофі та незаконне використання вибухівки.

Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт (EAW) двох підозрюваних у нещодавніх диверсіях на залізниці. Обидва чоловіки виїхали до Білорусі.

Обоє підозрюваних є громадянами України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РАР та tvn24.

Що відомо про підозрюваних у підривах?

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідні ордери видали Євгенію Іванову та Олександру Кононову. Першого, як відомо, вважають одним з безпосередніх виконавців вибухів на залізничних коліях у Польщі. 

Ордер щодо цього польський суд видав у середу, 3 листопада. Аналогічне рішення у четвер, 4 листопада, суд ухвалив щодо Кононова, якого підозрюють у причетності до диверсій. Обоє втекли до Білорусі.

Білоруське зовнішньодипломатичне відомство підтвердило перебування обох чоловіків на території країни. Крім вищезгаданого, правоохоронці також розкрили особисті дані підозрюваних у диверсіях. 

Іванов народився 13 вересня 1984 року в Естонії. Кононов народився 7 вересня 1986 року в Україні. Їм обом висунули звинувачення у вчиненні диверсій терористичного характеру на користь розвідки Росії.

Чоловікам інкримінують 3 статті: шпигунство у формі диверсій на користь іноземної розвідки, створення загрози транспортній катастрофі та незаконне використання вибухівки. Обом загрожує довічне ув'язнення.

Що цьому передувало?

  • Нагадаємо, 16 листопада, у Польщі виявили пошкодження на залізниці. Місцеві заявляли про гучний звук у цьому районі. Поліція отримала повідомлення о 22:00 15 листопада, проте спершу нічого підозрілого не виявила.

  • Пізніше повідомили, що підрив колії на польській залізниці, яка веде до України, здійснили шляхом підкладення вибухівки. Згодом у Польщі припустили, що радше за все за цим стоять російські розвідувальні служби.

  • Також незадовго після цього прокуратура оприлюднила інформацію про третю особу, причетну до диверсій. Ідеться про Володимира Б. Йому інкримінують співучасть у підготовці вищезгаданих диверсій.