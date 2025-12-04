Підрив залізниці у Польщі: суд видав ордер на арешт двох українців
- Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт двох громадян України, підозрюваних у диверсіях на польській залізниці, які втекли до Білорусі.
- Підозрюваним, Євгенію Іванову та Олександру Кононову, інкримінують шпигунство, створення загрози транспортній катастрофі та незаконне використання вибухівки.
Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт (EAW) двох підозрюваних у нещодавніх диверсіях на залізниці. Обидва чоловіки виїхали до Білорусі.
Обоє підозрюваних є громадянами України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РАР та tvn24.
Що відомо про підозрюваних у підривах?
Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідні ордери видали Євгенію Іванову та Олександру Кононову. Першого, як відомо, вважають одним з безпосередніх виконавців вибухів на залізничних коліях у Польщі.
Ордер щодо цього польський суд видав у середу, 3 листопада. Аналогічне рішення у четвер, 4 листопада, суд ухвалив щодо Кононова, якого підозрюють у причетності до диверсій. Обоє втекли до Білорусі.
Білоруське зовнішньодипломатичне відомство підтвердило перебування обох чоловіків на території країни. Крім вищезгаданого, правоохоронці також розкрили особисті дані підозрюваних у диверсіях.
Іванов народився 13 вересня 1984 року в Естонії. Кононов народився 7 вересня 1986 року в Україні. Їм обом висунули звинувачення у вчиненні диверсій терористичного характеру на користь розвідки Росії.
Чоловікам інкримінують 3 статті: шпигунство у формі диверсій на користь іноземної розвідки, створення загрози транспортній катастрофі та незаконне використання вибухівки. Обом загрожує довічне ув'язнення.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, 16 листопада, у Польщі виявили пошкодження на залізниці. Місцеві заявляли про гучний звук у цьому районі. Поліція отримала повідомлення о 22:00 15 листопада, проте спершу нічого підозрілого не виявила.
Пізніше повідомили, що підрив колії на польській залізниці, яка веде до України, здійснили шляхом підкладення вибухівки. Згодом у Польщі припустили, що радше за все за цим стоять російські розвідувальні служби.
Також незадовго після цього прокуратура оприлюднила інформацію про третю особу, причетну до диверсій. Ідеться про Володимира Б. Йому інкримінують співучасть у підготовці вищезгаданих диверсій.