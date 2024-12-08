Невидима війна Кремля: чому спецслужби Росії залишаються небезпечними

Росія продовжує активно використовувати спецслужби як ключовий інструмент впливу. Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов підкреслив, що попри зменшення спроможностей російських спецслужб після 2014 року та початку повномасштабного вторгнення, їхня активність залишається високою.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Центру протидії дезінформації. За словами Юсова, російські спецслужби залишаються дієвим злочинним інструментом в руках Путіна.

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Російські спецслужби – дешевший інструмент війни, ніж армія

У ГУР наголосили, що Росія не шкодує ресурсів на свої спецслужби. Адже вони працювали ще до окупації Криму, під час подій 2014 року, і продовжують це робити зараз.

Це традиції радянських спецслужб і КДБ, які розвиваються і досі,

– наголосив Юсов.

За словами представника ГУР, діяльність спецслужб для Росії є дешевшою альтернативою, ніж повноцінна війна, і Кремль це добре розуміє. Агресор використовує всі доступні ресурси для ведення так званої "невидимої війни" у різних куточках світу.

ФСБ і ГРУ ГШ залишаються серйозними противниками і ворогами по всьому світу. Їхня діяльність не припинялася, і навіть зараз вони продовжують працювати, створюючи загрози для вільного світу,

– зазначив Юсов.

Союзники Кремля: хто допомагає Росії

Окрім власних спецслужб, Росія має офіційних союзників, які сприяють її агресивним діям. Одним із таких прикладів є Північна Корея, яка постачає Росії боєприпаси, техніку і навіть живу силу.

Це формальне виконання союзницьких зобов’язань, яке створює нові виклики для України і світу. Попри те, що Україна має підтримку партнерів, у нас поки немає офіційних союзників. Сподіваємося, що це зміниться,

– зазначив Андрій Юсов.

Юсов також підкреслив, що Україна має унікальний досвід протидії як російській армії, так і спецслужбам, зокрема на території самої Росії.

Це досвід, який ми не хотіли здобувати, але життя змусило. Сьогодні це одна з наших ключових компетенцій, яку ми передаємо нашим партнерам. Саме цей досвід робить Україну цінною у глобальній боротьбі з російською агресією,

– підсумував представник ГУР.

Україна продовжує протистояти не лише російській військовій агресії, а й діям Кремля на інформаційному та шпигунському фронті.

До слова, за словами Юсова, повномасштабна війна, розпочата Росією у 2022 році, суттєво відрізняється від подій 2014-2015 років, зокрема через зростальну роль технологій у бойових діях.

Наразі Україна активно використовує сучасні технології, включно з безпілотними системами та штучним інтелектом, для компенсації різниці в потенціалах з Росією, що є критично важливим для виживання та перемоги держави.