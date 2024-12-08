Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Центру протидії дезінформації. За словами Юсова, російські спецслужби залишаються дієвим злочинним інструментом в руках Путіна.

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Російські спецслужби – дешевший інструмент війни, ніж армія

У ГУР наголосили, що Росія не шкодує ресурсів на свої спецслужби. Адже вони працювали ще до окупації Криму, під час подій 2014 року, і продовжують це робити зараз.

Це традиції радянських спецслужб і КДБ, які розвиваються і досі,

– наголосив Юсов.

За словами представника ГУР, діяльність спецслужб для Росії є дешевшою альтернативою, ніж повноцінна війна, і Кремль це добре розуміє. Агресор використовує всі доступні ресурси для ведення так званої "невидимої війни" у різних куточках світу.

ФСБ і ГРУ ГШ залишаються серйозними противниками і ворогами по всьому світу. Їхня діяльність не припинялася, і навіть зараз вони продовжують працювати, створюючи загрози для вільного світу,

– зазначив Юсов.

Союзники Кремля: хто допомагає Росії

Окрім власних спецслужб, Росія має офіційних союзників, які сприяють її агресивним діям. Одним із таких прикладів є Північна Корея, яка постачає Росії боєприпаси, техніку і навіть живу силу.

Це формальне виконання союзницьких зобов’язань, яке створює нові виклики для України і світу. Попри те, що Україна має підтримку партнерів, у нас поки немає офіційних союзників. Сподіваємося, що це зміниться,

– зазначив Андрій Юсов.

Юсов також підкреслив, що Україна має унікальний досвід протидії як російській армії, так і спецслужбам, зокрема на території самої Росії.

Це досвід, який ми не хотіли здобувати, але життя змусило. Сьогодні це одна з наших ключових компетенцій, яку ми передаємо нашим партнерам. Саме цей досвід робить Україну цінною у глобальній боротьбі з російською агресією,

– підсумував представник ГУР.

Україна продовжує протистояти не лише російській військовій агресії, а й діям Кремля на інформаційному та шпигунському фронті.

До слова, за словами Юсова, повномасштабна війна, розпочата Росією у 2022 році, суттєво відрізняється від подій 2014-2015 років, зокрема через зростальну роль технологій у бойових діях.

Наразі Україна активно використовує сучасні технології, включно з безпілотними системами та штучним інтелектом, для компенсації різниці в потенціалах з Росією, що є критично важливим для виживання та перемоги держави.