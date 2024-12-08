Невидимая война Кремля: почему спецслужбы России остаются опасными

Россия продолжает активно использовать спецслужбы как ключевой инструмент влияния. Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов подчеркнул, что несмотря на уменьшение возможностей российских спецслужб после 2014 года и начала полномасштабного вторжения, их активность остается высокой.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью Центру противодействия дезинформации. По словам Юсова, российские спецслужбы остаются действенным преступным инструментом в руках Путина.

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Российские спецслужбы – более дешевый инструмент войны, чем армия

В ГУР отметили, что Россия не жалеет ресурсов на свои спецслужбы. Ведь они работали еще до оккупации Крыма, во время событий 2014 года, и продолжают это делать сейчас.

Это традиции советских спецслужб и КГБ, которые развиваются до сих пор,

– подчеркнул Юсов.

По словам представителя ГУР, деятельность спецслужб для России является более дешевой альтернативой, чем полноценная война, и Кремль это хорошо понимает. Агрессор использует все доступные ресурсы для ведения так называемой "невидимой войны" в разных уголках мира.

ФСБ и ГРУ ГШ остаются серьезными противниками и врагами по всему миру. Их деятельность не прекращалась, и даже сейчас они продолжают работать, создавая угрозы для свободного мира,

– отметил Юсов.

Союзники Кремля: кто помогает России

Кроме собственных спецслужб, Россия имеет официальных союзников, которые способствуют ее агрессивным действиям. Одним из таких примеров является Северная Корея, которая поставляет России боеприпасы, технику и даже живую силу.

Это формальное выполнение союзнических обязательств, которое создает новые вызовы для Украины и мира. Несмотря на то, что Украина имеет поддержку партнеров, у нас пока нет официальных союзников. Надеемся, что это изменится,

– отметил Андрей Юсов.

Юсов также подчеркнул, что Украина имеет уникальный опыт противодействия как российской армии, так и спецслужбам, в частности на территории самой России.

Это опыт, который мы не хотели приобретать, но жизнь заставила. Сегодня это одна из наших ключевых компетенций, которую мы передаем нашим партнерам. Именно этот опыт делает Украину ценной в глобальной борьбе с российской агрессией,

– подытожил представитель ГУР.

Украина продолжает противостоять не только российской военной агрессии, но и действиям Кремля на информационном и шпионском фронте.

К слову, по словам Юсова, полномасштабная война, начатая Россией в 2022 году, существенно отличается от событий 2014-2015 годов, в частности из-за возрастающей роли технологий в боевых действиях.

Сейчас Украина активно использует современные технологии, включая беспилотные системы и искусственный интеллект, для компенсации разницы в потенциалах с Россией, что является критически важным для выживания и победы государства.