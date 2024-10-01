"Путін під парасолькою західного уряду": генерал армії відповів, чи відповідає це дійсності

Владімір Путін позиціонує себе як самостійного лідера та жорсткого диктатора. Однак це може бути ілюзією, адже Росія є залежною від багатьох країн і в економічному, і політичному, у в військовому сенсах.

Водночас не можна виключати, що Путін перебуває під персональною безпековою парасолькою одного із впливових західних урядів. Проте на думку генерала армії, екскерівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, яку він висловив 24 Каналу, це спірне питання.

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Немає консенсусу протистояти Росії

"У Путіна немає ніяких "парасольок" і жодна впливова країна світу не створює її, адже в цьому немає сенсу. Ба більше, такої "парасольки" не існує", – зауважив він.

Якби виникло питання щодо проведення якоїсь спецоперації, вона б, на його думку, відбулась. Проте сьогодні в окремих країнах немає консенсусу та політичної волі дійсно протистоять Росії.

Зараз ситуація передбачає розв'язання російського питання на полі бою в Україні, але, на жаль, способом затяжної війни. При цьому ЗСУ не отримують високоточної зброї, наприклад, п'ятого чи шостого покоління, і в кількості не одиниць, а тисяч чи десятків тисяч.

Якби Захід розпакував свої арсенали на 10 – 20%, при цьому не ризикуючи своєю обороноздатністю, це б значно збільшило можливості України, а у ворога б не залишилось шансів,

– підкреслив генерал армії.

Захід хоч і вважає, що Росія – країна-терорист, а путінський режим – авторитарний, проте наголошує, що з ним треба боротися поступово, послаблюючи коштом втрат на фронті, підриву економіки, санкцій. Це формат, за його словами, "глобальної закуліси", яка частково використовує війну у своїх інтересах.

Вони дійсно підтримують справедливі вимоги України, як зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, але не так ефективно, щоб досягти швидкого результату як на полі бою, так і в форматі міжнародного права, затиснувши Росію політичними, економічними, санкційними засобами.

А також – оперативними, адже оточення Путіна піде на поступки під приводом критичних ситуацій на фронті – це загроза поразки і наступ наших військ різних секторах, а також концентрації потужних країн світу проти російського режиму і його попередження про наслідки,

– наголосив Микола Маломуж.

До слова. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Путін очолює "мафіозну державу" та порівняв очільника Кремля з рабовласником. Також Леммі звинуватив Кремль в ігноруванні норм міжнародного права.

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