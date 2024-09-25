Про це повідомляє Politico. Міністр закордонних справ Великої Британії порівняв кремлівського диктатора з рабовласником.

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У Великій Британії висловилися щодо дій Путіна

Леммі звернувся до російського лідера під час зустрічі у Нью-Йорку у вівторок, сказавши представнику Росії: "Ми знаємо, хто ви".

Британський міністр розкритикував дії Путіна під час вторгнення в Україну, порівнявши їх з епохою рабства, і звинуватив російську владу в ігноруванні норм міжнародного права.

Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції,

– сказав глава МЗС Британії.

Виступ Леммі з'явився в той час, коли Україна продовжує інтенсивні лобістські зусилля, спрямовані на отримання дозволу на використання західних ракет великої дальності, в тому числі британських Storm Shadow, для ураження цілей в глибині Росії.

"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", – наголосив він.