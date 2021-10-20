Для боротьби з "російською термінологією": РНБО розробила спеціальний глосарій
Джерело:РНБО
РНБО розробила та оприлюднила глосарій для протистояння російським наративам в інформаційному просторі. Документ рекомендують використовувати органам державної та місцевої влади.
У глосарії прописали основні назви, терміни та словосполучення, які варто правильно вживати. Адже, завдяки просуванню певних термінів, Росія намагається здійснити деструктивний інформаційний вплив.
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РНБО розробило глосарій для протидії Росії
Для протидії російським агресивним зовнішньополітичним інформаційним стратегіям Апарат РНБО розробив "Глосарій назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв'язку з тимчасовою окупацією Росією Криму та міста Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей,
– йдеться в повідомленні.
Документ розробили у співпраці з Національною академією наук України із залученням профільних органів держвлади.
Для деструктивного інформаційного впливу та маніпуляцій суспільною думкою спецслужби Росії інфільтрують (проникають –24 канал) в український і світовий інформаційний простір назви, терміни та словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати:
- "псевдодержавні утворення на Сході України;
- спробу анексії Криму;
- просування російських пропагандистських стратегій".
Окрім органів влади, глосарій рекомендували використовувати дипломатичним представництвами України, ЗМІ, а також організаціями громадського сектору.
Наприклад, у глосарії мовиться, що необхідно розрізняти терміни "цивільні заручники" або "військовополонені", а також вживати не "українсько-російський конфлікт", а – "збройна агресія Росії проти України" чи "російсько-український (воєнний) конфлікт".
РНБО розробила глосарій для боротьби з "російською термінологією" / Скриншоти документу
Коротко про Стратегію інформаційної безпеки РНБО
- На засіданні 15 жовтня 2021 року Рада нацбезпеки та оборони України на засіданні обговорила Стратегію інформаційної безпеки.
- Мовиться про документ, необхідний під час гібридної війни, яку веде Росія. Стратегія, яку представив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, викликала палкі дискусії.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив: "Росія використовує ЗМІ для впливу на Україну та на наших людей. Війна ведеться не лише на фронті, а і в інформаційному просторі".