Для боротьби з "російською термінологією": РНБО розробила спеціальний глосарій

РНБО розробила та оприлюднила глосарій для протистояння російським наративам в інформаційному просторі. Документ рекомендують використовувати органам державної та місцевої влади.

У глосарії прописали основні назви, терміни та словосполучення, які варто правильно вживати. Адже, завдяки просуванню певних термінів, Росія намагається здійснити деструктивний інформаційний вплив.

До теми План оборони і нові санкції: що РНБО ухвалила на засіданні

РНБО розробило глосарій для протидії Росії

Для протидії російським агресивним зовнішньополітичним інформаційним стратегіям Апарат РНБО розробив "Глосарій назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв'язку з тимчасовою окупацією Росією Криму та міста Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей,

– йдеться в повідомленні.

Документ розробили у співпраці з Національною академією наук України із залученням профільних органів держвлади.

Для деструктивного інформаційного впливу та маніпуляцій суспільною думкою спецслужби Росії інфільтрують (проникають –24 канал) в український і світовий інформаційний простір назви, терміни та словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати:

"псевдодержавні утворення на Сході України;

спробу анексії Криму;

просування російських пропагандистських стратегій".

Окрім органів влади, глосарій рекомендували використовувати дипломатичним представництвами України, ЗМІ, а також організаціями громадського сектору.

Наприклад, у глосарії мовиться, що необхідно розрізняти терміни "цивільні заручники" або "військовополонені", а також вживати не "українсько-російський конфлікт", а – "збройна агресія Росії проти України" чи "російсько-український (воєнний) конфлікт".

РНБО розробила глосарій для боротьби з "російською термінологією" / Скриншоти документу

Коротко про Стратегію інформаційної безпеки РНБО