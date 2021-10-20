Для борьбы с "русской терминологией": СНБО разработала специальный глоссарий

СНБО разработал и обнародовал глоссарий для противостояния российским нарративам в информационном пространстве. Документ рекомендуют использовать органам государственной и местной власти.

В глоссарии прописали основные названия, термины и словосочетания, которые следует правильно употреблять. Ведь, благодаря продвижению определенных терминов, Россия пытается осуществить деструктивное информационное воздействие.

К теме План обороны и новые санкции: что СНБО принял на заседании

СНБО разработало глоссарий для противодействия России

Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям Аппарат СНБО разработал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей,

– говорится в сообщении.

Документ разработали в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов госвласти.

Для деструктивного информационного воздействия и манипуляций общественным мнением спецслужбы России инфильтрируют (проникают – 24 канал) в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать:

"псевдогосударственные образования на Востоке Украины;

попытку аннексии Крыма;

продвижение российских пропагандистских стратегий".

Кроме органов власти, глоссарий рекомендовали использовать дипломатическим представительствам Украины, СМИ, а также организациям общественного сектора.

Например, в глоссарии говорится, что необходимо различать термины "гражданские заложники" или "военнопленные", а также употреблять не "русско-украинский конфликт", а – "вооруженная агрессия России против Украины" или "российско-украинский (военный) конфликт".

СНБО разработал глоссарий для борьбы с "российской терминологией" / Скриншоты документа

Коротко о Стратегии информационной безопасности СНБО