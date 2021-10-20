В глоссарии прописали основные названия, термины и словосочетания, которые следует правильно употреблять. Ведь, благодаря продвижению определенных терминов, Россия пытается осуществить деструктивное информационное воздействие.
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СНБО разработало глоссарий для противодействия России
Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям Аппарат СНБО разработал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей,
– говорится в сообщении.
Документ разработали в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов госвласти.
Для деструктивного информационного воздействия и манипуляций общественным мнением спецслужбы России инфильтрируют (проникают – 24 канал) в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать:
- "псевдогосударственные образования на Востоке Украины;
- попытку аннексии Крыма;
- продвижение российских пропагандистских стратегий".
Кроме органов власти, глоссарий рекомендовали использовать дипломатическим представительствам Украины, СМИ, а также организациям общественного сектора.
Например, в глоссарии говорится, что необходимо различать термины "гражданские заложники" или "военнопленные", а также употреблять не "русско-украинский конфликт", а – "вооруженная агрессия России против Украины" или "российско-украинский (военный) конфликт".
СНБО разработал глоссарий для борьбы с "российской терминологией" / Скриншоты документа
Коротко о Стратегии информационной безопасности СНБО
- На заседании 15 октября 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании обсудил стратегию информационной безопасности.
- Говорится о документе, необходимом при гибридной войне, которую ведет Россия. Стратегия, которую представил глава Минкульта Александр Ткаченко, вызвала жаркие дискуссии.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: "Россия использует СМИ для влияния на Украину и на наших людей. Война ведется не только на фронте, но и в информационном пространстве".