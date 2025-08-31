Росіяни днями уразили розвідувальний корабель Військово-морських Сил ЗСУ "Сімферополь" на Дунаї. Там загинули двоє членів екіпажу, серед яких старший матрос Дмитро Андрієчко.

Про сумну звістку повідомив голова Іванівської селищної ради Березівського району Одеської області Віктор Лобач, передає 24 Канал.

Дивіться також Неподалік Одеси підірвалося цивільне судно

Хто загинув на кораблі-розвіднику "Сімферополь"?

У ВМС ЗСУ 28 серпня повідомили про ураження росіянами українського корабля на Дунаї. Там загинув 24-річний старший матрос Дмитро Андрієчко. Моряк проживав у селі Малинівка на Одещині, був першою дитиною у родині, з дитинства вирізнявся активністю, кмітливістю та щирим серцем.

З юних років мав сильний характер і відчуття справедливості. Саме ці риси привели його у лави українського війська, де він віддано, мужньо, до останнього подиху ніс службу з січня 2023 року, поки його життя трагічно не обірвалося,

– написав Віктор Лобач.

Полеглий матрос успішно навчався, займався греко-римською боротьбою, творчістю та мав багато друзів. Після закінчення Баранівського ліцею навчався у морському училищі та у 2019 році був призваний на строкову службу.

Селищний голова висловив співчуття батькам, брату, сестрі та іншим близьким загиблого.

"Нехай пам'ять про його мужність, відданість і світлу душу завжди залишатиметься з вами та підтримує у цей важкий час", – зазначив Лобач.

Моряк буде похований на центральному кладовищі в селі Бузинове. Дату та час поховання повідомлять пізніше.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким загиблого українського моряка. Вічна пам'ять Дмитру Андрієчку…

Що відомо про ураження корабля "Сімферополь"?