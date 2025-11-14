Назавжди в строю: на фронті загинув 26-річний поліцейський з Житомирщини Дмитро Палій
- Дмитро Палій, 26-річний поліцейський з Житомирщини, загинув 12 листопада на Донеччині під час мінометного обстрілу.
- Він служив у батальйоні поліції особливого призначення та був старшим сержантом поліції.
На війні з Росією загинув 26-річний поліцейський з Житомирщини Дмитро Палій. Життя захисника обірвалося 12 листопада на Донеччині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Житомирської області.
На фронті загинув Дмитро Палій
Дмитро Палій загинув під час ворожого мінометного обстрілу.
Він був бійцем батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Житомирській області та старшим сержантом поліції.
У пресслужбі розповіли, що Дмитро Палій народився у селі Левкові Житомирського району. У 2018 році він закінчив Житомирський автомобільно-дорожній коледж. З вересня 2020 року чоловік вже проходив службу в Управлінні поліції охорони на посаді поліцейського взводу охорони об'єктів та публічної безпеки.
У липні 2024 року Дмитро добровільно приєднався до батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в області.
Старший сержант поліції Дмитро Палій гідно ніс службу, залишаючись вірним Присязі до останнього подиху. Без коханого чоловіка залишилася дружина, без рідного сина – батьки,
– додали в поліції.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Палія. Вічна пам'ять!
