Майже рік вважався зниклим безвісти: на Курщині загинув воїн з Івано-Франківщини Дмитро Угрин

Під час боїв у Курській області загинув воїн з Прикарпаття Дмитро Угрин. Тривалий час військовий вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бурштинську міську раду.

Дмитро Угрин загинув на фронті

Нещодавно рідні військового отримали підтвердження загибелі Дмитра, якому назавжди залишиться 33 роки.

Серце нашої громади знову огорнула чорна стрічка скорботи… Після довгих місяців очікування та пошуків підтвердилася загибель нашого Захисника – Дмитра Угрина,

– йдеться в повідомленні.

Дмитро Угрин народився у селі Юнашків 21 вересня 1991 року. У Бурштинській міській раді розповіли, що чоловік зростав у люблячій родині та завжди був працьовитим і відданим своїм близьким.

У вересні 2024 року він став на захист України: військовий служив у складі 225 окремого штурмового полку та виконував бойові завдання на Курському напрямку.

Саме на Курщині, під час бою у районі населеного пункту Свердлікове, Дмитро Угрин 27 січня 2025 року зник безвісти.

Для родини почалися найтривожніші й найболючіші місяці невідомості, пошуків та щоденної молитви за його повернення. 22 листопада рідним надійшло офіційне повідомлення: за результатами збігу ДНК підтверджено загибель Дмитра,

– розповіли в міськраді.

Про дату та час прощання з Героєм у Бурштинській міськраді повідомлять додатково.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Угрина. Вічна пам'ять!

