24 Канал Головні новини Ворог тероризує ракетами: в Дніпрі пролунала серія вибухів
20 вересня, 06:03
Ворог тероризує ракетами: в Дніпрі пролунала серія вибухів

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Дніпрі зранку 20 вересня пролунали вибухи.
  • Повітряні сили попереджали про небезпеку крилатих ракет.

Росіяни продовжують терор українських міст. В Дніпрі зранку 20 вересня пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Близько 6 години ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку для жителів Дніпропетровської області. Зокрема, там попереджали про крилаті ракети на півдні Дніпропетровщини, курсом на південь.

Курсом на Дніпро! Перебувайте в укриттях,
 – написали там через хвилину.

О 6:03 у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Додамо, що за даними моніторингових каналів, перед цим у Дніпро летіло 11 ракет.

Зазначимо, що місцеві телеграм-канали пишуть, що над Дніпром фіксують стовп диму. Також у мережі повідомляють про перебої зі світлом та водою.

Зауважимо, що Повітряні сили написали про небезпеку крилатих ракет майже по всій території України. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Де ще лунали вибухи цієї ночі? 

  • Дніпропетровщина вночі 20 вересня опинилася під масованою атакою БпЛА. Так, там чули вибухи у Павлограді, згодом й у Дніпрі, а також у Кривому Розі. 

  • Десятки російських дронів тероризували і Миколаїв. Там лунали вибухи, згодом на місто летіла й балістика.

  • Під ранок і в Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО по ворожих цілях.