Ворог тероризує ракетами: в Дніпрі пролунала серія вибухів
- У Дніпрі зранку 20 вересня пролунали вибухи.
- Повітряні сили попереджали про небезпеку крилатих ракет.
Росіяни продовжують терор українських міст. В Дніпрі зранку 20 вересня пролунали вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Тривога у багатьох регіонах: Росія атакує крилатими ракетами, "Шахедами" і балістикою
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
Близько 6 години ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку для жителів Дніпропетровської області. Зокрема, там попереджали про крилаті ракети на півдні Дніпропетровщини, курсом на південь.
Курсом на Дніпро! Перебувайте в укриттях,
– написали там через хвилину.
О 6:03 у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Додамо, що за даними моніторингових каналів, перед цим у Дніпро летіло 11 ракет.
Зазначимо, що місцеві телеграм-канали пишуть, що над Дніпром фіксують стовп диму. Також у мережі повідомляють про перебої зі світлом та водою.
Зауважимо, що Повітряні сили написали про небезпеку крилатих ракет майже по всій території України. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
Дніпропетровщина вночі 20 вересня опинилася під масованою атакою БпЛА. Так, там чули вибухи у Павлограді, згодом й у Дніпрі, а також у Кривому Розі.
Десятки російських дронів тероризували і Миколаїв. Там лунали вибухи, згодом на місто летіла й балістика.
Під ранок і в Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО по ворожих цілях.