Росіяни продовжують терор українських міст. В Дніпрі зранку 20 вересня пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Близько 6 години ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку для жителів Дніпропетровської області. Зокрема, там попереджали про крилаті ракети на півдні Дніпропетровщини, курсом на південь.

Курсом на Дніпро! Перебувайте в укриттях,

– написали там через хвилину.

О 6:03 у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Додамо, що за даними моніторингових каналів, перед цим у Дніпро летіло 11 ракет.

Зазначимо, що місцеві телеграм-канали пишуть, що над Дніпром фіксують стовп диму. Також у мережі повідомляють про перебої зі світлом та водою.

Зауважимо, що Повітряні сили написали про небезпеку крилатих ракет майже по всій території України. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?