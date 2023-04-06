У Дніпрі священник УПЦ МП після смерті дружини розбещував своїх неповнолітніх доньок
Джерело:Поліція Дніпропетровської області
Після смерті своєї дружини 47-річний піп Московського патріархату неодноразово вчиняв розпусні дії щодо своїх доньок. На щастя, його вже затримали.
Священник-педофіл розбещував двох своїх доньок віком 13 та 15 років. Батько домагався дівчат, коли залишався з ними наодинці вдома.
До речі Вихваляв московських попів: на Черкащині викрили священника УПЦ МП
Священника затримали
За інформацією слідства, дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.
Зауважимо, що поліція не вказувала, у якій церкві служив зловмисник. Однак у прокуратурі Дніпра згодом підтвердили, що священник таки належав до УПЦ МП.
Слідчі провели відповідні заходи та допитали дітей з використанням "кризової кімнати". Відтак, інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася. Наразі дівчатка перебувають у лікарні.
Священник УПЦ МП розбещував власних доньок / Фото Дніпровська обласна прокуратура
Правоохоронці за участю працівників СБУ затримали священнослужителя в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Священники УПЦ МП б'ють людей: що відомо
- На Житомирщині в селищі Іршанськ священник УПЦ МП вдарив по голові 10-річного хлопчика, а його друга штовхнув. Свідок інциденту Аліна Кундіч заявила, що це бачили багато людей. Кундіч додала, що діти стояли з синьо-жовтими прапорами. До речі, в УПЦ МП досі не прокоментували цей інцидент.
- Назадовго до цього, 2 квітня, священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва, який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Внаслідок бойових дій чоловік має контузію та черепно-мозкову травму.
- В УПЦ МП самі викликали поліцію й перші звинуватили військового у хуліганстві. Тож на місці правоохоронці склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 КУ. Але коли у мережі вже з'явилося відео з побиттям, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 КУ.