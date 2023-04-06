У Дніпрі священник УПЦ МП після смерті дружини розбещував своїх неповнолітніх доньок

Після смерті своєї дружини 47-річний піп Московського патріархату неодноразово вчиняв розпусні дії щодо своїх доньок. На щастя, його вже затримали.

Священник-педофіл розбещував двох своїх доньок віком 13 та 15 років. Батько домагався дівчат, коли залишався з ними наодинці вдома.

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Священника затримали

За інформацією слідства, дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.

Зауважимо, що поліція не вказувала, у якій церкві служив зловмисник. Однак у прокуратурі Дніпра згодом підтвердили, що священник таки належав до УПЦ МП.

Слідчі провели відповідні заходи та допитали дітей з використанням "кризової кімнати". Відтак, інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася. Наразі дівчатка перебувають у лікарні.

Священник УПЦ МП розбещував власних доньок / Фото Дніпровська обласна прокуратура

Правоохоронці за участю працівників СБУ затримали священнослужителя в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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