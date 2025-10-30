Дніпро сколихнув вибух: яка загроза для регіону

Удень 30 жовтня Росія продовжує терор України. У Дніпрі пролунав вибух після оголошення тривоги.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху в Дніпрі?

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:00 30 жовтня. Вона пов'язана із загрозою пуску балістики росіянами.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що по регіону ворог запустив повітряну ціль.

Швидкісна ціль на Дніпропетровщині курс північний,

– написали військові.

Вже близько 12:08 місцеві жителі почули вибух в Дніпрі. Наразі подробиць про наслідки атаки немає.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози.

Нещодавня атака на Україну: які наслідки?