Дніпро сколихнув вибух: яка загроза для регіону
- У Дніпрі пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги 30 жовтня.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск повітряної цілі ворогом у регіоні.
Удень 30 жовтня Росія продовжує терор України. У Дніпрі пролунав вибух після оголошення тривоги.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху в Дніпрі?
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:00 30 жовтня. Вона пов'язана із загрозою пуску балістики росіянами.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що по регіону ворог запустив повітряну ціль.
Швидкісна ціль на Дніпропетровщині курс північний,
– написали військові.
Вже близько 12:08 місцеві жителі почули вибух в Дніпрі. Наразі подробиць про наслідки атаки немає.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози.
Нещодавня атака на Україну: які наслідки?
Президент Зеленський повідомив, що 30 жовтня Росія атакувала Україну понад 600 дронами та більш ніж пів сотнею ракет.
У Запоріжжі пошкоджено житлові будинки та гуртожиток. Відомо про десятки травмованих, серед них діти. Загинули дві особи.
У Борисполі загорівся приватний двоповерховий будинок. Поранену жінку доставили до лікарні.
На Вінниччині внаслідок атаки загинула 7-річна дівчинка. Поранення отримали ще п'ятеро людей.