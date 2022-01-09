11-річний піаніст із Кривого Рогу переміг у британському конкурсі: блискавичне відео виступу

Школяр із Кривого рогу переміг у британському конкурсі Golden Time Talent. Він вразив світ свою чарівною грою на фортепіано.

11-річний хлопець бездоганно виконав на цифровому піаніно дві джазові композиції – Summertime і Wave. Після цього запис відправили на цей онлайн-конкурс, що проходить у Великобританії.

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Був наймолодшим учасником категорії

Юного музиканта звати Олександр і він навчається в 6 класі криворізької школи №45. На сайті навчального закладу хлопця привітали ще 30 грудня.

Композиції Summertime і Wave у виконанні Сашка: дивіться відео

Згодом про перемогу розповів журналістам і сам Сашко разом із батьком. Варто зауважити, що тато хлопця також є музикантом.

Я грав у категорії 11-14 років, там були учасники, яким 13, 14 років. За логікою, у них майстерність, навички трохи кращі,

- розповів музикант.

Також він погодився поділитися найзаповітнішими мріями у творчості. Сашко каже, що має 2 основні цілі: стати всесвітньо відомим музикантом і створити власне музичне тріо.



Відзнака про перемогу на конкурсі / Фото Golden Time Talent

Прийшов у музику змалечку

До музичної школи хлопця вперше привели ще коли тому було лише 6 років. За словами його першої вчительки Ірина Мостовлюк, він одразу проявив свій талант.

За її словами, дитина одразу вміла охопити достатньо велику кількість репертуару за мінімальний проміжок часу. Теж жінка додала, що Сашко опановує 2 досить різних напрямки музики. Мовляв, у школі вчить класичні композиції, а вдома джазові.

Інша перемога нещодавно

29 листопада повідомили, що в Парижі проходив поетичний конкурс Poésie en liberté, в якому перемогла 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна. Вона представила там свій твір Le Caricaturiste.

Традиційно за результатами конкурсу в одному з найвідоміших видавництв виходить поетична збірка з віршами переможців. Тому невдовзі твір українки змогли прочитати відвідувачі всіх бібліотек Франції.