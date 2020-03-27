Український школяр переміг на японському конкурсі дитячого малюнка – фото

Золоту медаль на міжнародному конкурсі в Японії отримав малюнок "Вітаю вас, ластів'ятка!" українського школяра Олександра Жолондека. Всього в конкурсі взяло участь понад 18 тисяч малюнків.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила наставниця хлопця, викладач-митець Тетяна Витягловська.

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У Токіо уже 27 років проходить Всесвітній конкурс дитячого малюнка. В ньому беруть участь вихованці мистецьких шкіл. До участі допускаються роботи дітей віком від 6 до 15 років.



Малюнок, який став переможцем на конкурсі / фото: фейсбук-сторінка Тетяни Витягловської

Всього на престижному конкурсі було 18 тисяч 593 малюнки із 73 країн, серед них було 406 з України.

Приємною стала звістка, що ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ цього престижного конкурсу здобув малюнок "Вітаю вас, ластів'ята!",

– написала викладачка.



Автор малюнка Олександр Жолондек / фото: фейсбук-сторінка Тетяни Витягловської

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