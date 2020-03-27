Украинский школьник победил на японском конкурсе детского рисунка – фото
Золотую медаль на международном конкурсе в Японии получил рисунок "Поздравляю вас, ласточки!"украинского школьника Александра Жолондека. Всего в конкурсе приняло участие более 18 тысяч рисунков.
Об этом на своей странице в фейсбук сообщила наставница парня, преподаватель – художник Татьяна Витягловська.
Читайте также: В Украине определили 100 лучших школ – список
В Токио уже 27 лет проходит Всемирный конкурс детского рисунка. В нем принимают участие воспитанники художественных школ. К участию допускаются работы детей в возрасте от 6 до 15 лет.
Рисунок, который стал победителем на конкурсе / фото: фейсбук-страница Татьяны Витягловськой
Всего на престижном конкурсе было 18 тысяч 593 рисунка из 73 стран, среди них было 406 с Украины.
Приятным стало известие, что ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ этого престижного конкурса получил рисунок "Поздравляю вас, ласточки!",
– написала преподавательница.
Автор рисунка Александр Жолондек / фото: фейсбук-страница Татьяны Витягловськой
Вас заинтересует: Как учить с ребенком уроки без стресса и криков: советы эксперта
-
Карантин в Украине продлится до 24 апреля Кабмин объяснил, что можно делать, а что – запрещено26 марта , 17:01
-
Пробное ВНО 2020 перенесли на новые даты и подготовят дополнительные материалы26 марта , 14:25
-
Любомира Мандзий стала новой исполняющей обязанности министра образования: биография25 марта , 15:41