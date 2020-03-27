Украинский школьник победил на японском конкурсе детского рисунка – фото

Золотую медаль на международном конкурсе в Японии получил рисунок "Поздравляю вас, ласточки!"украинского школьника Александра Жолондека. Всего в конкурсе приняло участие более 18 тысяч рисунков.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщила наставница парня, преподаватель – художник Татьяна Витягловська.

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В Токио уже 27 лет проходит Всемирный конкурс детского рисунка. В нем принимают участие воспитанники художественных школ. К участию допускаются работы детей в возрасте от 6 до 15 лет.



Рисунок, который стал победителем на конкурсе / фото: фейсбук-страница Татьяны Витягловськой

Всего на престижном конкурсе было 18 тысяч 593 рисунка из 73 стран, среди них было 406 с Украины.

Приятным стало известие, что ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ этого престижного конкурса получил рисунок "Поздравляю вас, ласточки!",

– написала преподавательница.



Автор рисунка Александр Жолондек / фото: фейсбук-страница Татьяны Витягловськой

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