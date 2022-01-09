11-летний парень безупречно исполнил на цифровом пианино две джазовые композиции – Summertime и Wave. После этого запись отправили на этот онлайн-конкурс, проходящий в Великобритании.

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Был самым молодым участником категории

Юного музыканта зовут Александр и он учится в 6 классе криворожской школы №45. На сайте учебного заведения парня поздравили еще 30 декабря.

Композиции Summertime и Wave в исполнении Саши: смотрите видео

Впоследствии о победе рассказал журналистам и сам Саша вместе с отцом. Стоит заметить, что папа парня также является музыкантом.

Я играл в категории 11-14 лет, там были участники, которым 13, 14 лет. По логике, у них мастерство, навыки чуть лучше,

– рассказал музыкант.

Также он согласился поделиться самыми заветными мечтами в творчестве. Саша говорит, что у него есть 2 основные цели: стать всемирно известным музыкантом и создать собственное музыкальное трио.



Знак победы на конкурсе / Фото Golden Time Talent

Пришел к музыке с детства

В музыкальную школу парня впервые привели еще когда тому было всего 6 лет. По словам его первой учительницы Ирина Мостовлюк, он сразу проявил свой талант.

По ее словам, ребенок сразу умел охватить достаточно большое количество репертуара за минимальный промежуток времени. Тоже женщина добавила, что Саша изучает 2 довольно разных направления музыки. Мол, в школе учит классические композиции, а дома джазовые.

Другая победа недавно

29 ноября сообщили, что в Париже проходил поэтический конкурс Poésie en liberté, в котором победила 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина. Она представила там свое произведение Le Caricaturiste.

Традиционно по результатам конкурса, в одном из самых известных издательств выходит поэтический сборник со стихами победителей. Поэтому вскоре произведение украинки смогли прочитать посетители всех библиотек Франции.