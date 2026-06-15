Росія знову вдарила по культурі: які мистецькі шедеври постраждали у Дніпрі

Вночі 15 червня Росія атакувала Дніпро. Зокрема, постраждали коледж та органна зала. Ймовірно, пошкоджень зазнав і унікальний музичний інструмент.

Відомо про двох постраждалих. Журналіст з Дніпра Олександр Чиж розповів 24 Каналу, що зараз вони перебувають у стані середньої тяжкості.

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Які наслідки атаки?

Олександр Чиж зазначив, що у Дніпрі влучило в об’єкт біля промислової зони. Також постраждав коледж, де вибиті всі вікна, двері. У 80-х відкрили Будинок органної та камерної музики, який зазнав ушкоджень. Орган тоді замовили у німецьких спеціалістів. Зараз у приміщення розбиті усі вікна.

Там були унікальні вітражі, які трохи постраждали внаслідок минулого прильоту. Незрозуміло, чому їх не закрили цього разу. Вітражі майже повністю знищені. Вибиті всі вікна, двері. Є підозра, що постраждав унікальний інструмент – орган. Він один такий на чотири області,

– сказав він.

Там, на щастя, минулося без постраждалих. Вахтери спустилися в укриття – у підземелля.

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Що відомо про обстріл Дніпра 15 червня?

У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Зокрема, під ударом опинилося Дніпро. Після там зруйновано одне з приміщень коледжу, пошкоджене підприємство, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.

Також після нічної атаки пошкоджено Будинок органної та камерної музики, а також унікальний інструмент. Відомо, що орган був встановлений у 1985 році та виготовлений німецькою компанією Sauer. Цей інструмент складається з понад двох тисяч труб і десятків регістрів.

Унаслідок пошкоджень Будинок органної та камерної музики тимчасово не зможе працювати у звичному режимі та проводити концерти. Спеціалісти оцінюють масштаби руйнувань і можливість відновлення інструмента.