Росія вночі атакувала Дніпро: які наслідки та чи є постраждалі

Окупанти продовжують тероризувати БпЛА та ракетами українські міста. Ворог в ніч на 17 травня завдав ударів по Дніпру.

Про наслідки атаки повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Дивіться також Росія використовує нову тактику повітряного удару по Україні, – ЗМІ

Які наслідки ворожої атаки по Дніпру?

Росіяни в ніч на 17 травня атакували Дніпро та область. О 0:03 було повідомлення про загрозу та займання внаслідок ударів.

У Дніпропетровській ОВА заявили, що внаслідок російської атаки поранень зазнала 1 людина. 70-річну жінку госпіталізували у важкому стані, а на місці почалася пожежа.

Згодом до медиків звернулися ще двоє людей: чоловіки віком 50 та 60 років. Їм оперативно надали допомогу, а постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Наслідки російської атаки по Дніпру / Фото Дніпропетровська ОВА

Станом на 7:30 у Дніпрі внаслідок ворожої атаки постраждали 3 людей, а також пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Станом на 7:00 підрозділи ПвК "Схід" знищили 56 ударних безпілотників у різних районах Дніпропетровщини.

Важливо! Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в етері 24 Каналу висловив думку, що Росія в ніч на 14 та весь день 15 травня атакувала Україну ракетами та БпЛА як раз під час поїздки президента США до Китаю через те, що Путін волів би бути там присутнім. За словами Леонова, Пекін має змогу вплинути на Кремль для припинення вогню і бути гарантом дотримання ним мирної угоди, але російський диктатор боїться, що питання щодо Росії вирішуватимуться без її участі.

Що ще відомо про нещодавні атаки Росії?

Росіяни 11 травня зруйнували будинок культури в Золочеві на Харківщині, пошкодивши верхній поверх та перекриття. Обстріли Харківщини тривають, чи не щодня є пошкодження інфраструктури та постраждалі. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко вранці 16 травня знову було повідомлення про обстріли Золочівського району.

У ніч на 16 травня ворожі безпілотники атакували Київську область, пошкодивши житловий будинок і комунальне підприємство у Вишгородському районі.

Протиповітряна оборона знищила частину дронів, постраждалих серед цивільного населення немає, але пошкоджено сім транспортних засобів.

Внаслідок російської атаки 16 травня в Ізмаїльському районі Одеської області пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, є постраждалі без тяжких травм. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 39 населених пунктів, а без електроенергії залишаються 22 662 абоненти.