Росія атакувала Дніпро дронам, у місті пролунав вибух
- 13 травня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух, причини якого ще не підтверджено офіційно.
- Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливу атаку російських безпілотників, мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
13 травня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Дніпропетровщини.
Наразі офіційної інформації про наслідки вибуху чи можливі пошкодження поки немає. Про це пишуть кореспонденти "Суспільного".
Що відомо про атаку на Дніпро?
У Дніпрі вранці 13 травня мешканці міста чули звук вибуху під час повітряної тривоги.
Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку ударних безпілотників для Дніпропетровської області. Зокрема, о 05:51 військові повідомили про рух БпЛА у напрямку Синельникового. На тлі загрози атаки у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Після цього у Дніпрі пролунав вибух, який чули мешканці різних районів міста. Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху, роботи протиповітряної оборони чи можливих влучань немає. Також не повідомлялося про постраждалих або руйнування.
0 08:28 влада повідомила про нову серію вибухів, однак одразу зазначила, що це працює ППО.
Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій. Також українців просять не публікувати фото чи відео роботи протиповітряної оборони та можливих місць влучань. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Що відомо про атаку на інші українські міста?
У Полтаві вночі 13 травня під час повітряної тривоги мешканці міста чули вибухи. Через ворожу атаку без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових та 548 юридичних абонентів. Також пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило.
У ніч на 13 травня російські ударні безпілотники атакували Харків, у місті пролунала серія вибухів. Мешканці чули вибухи у різних районах міста. За словами міського голови Ігоря Терехова, один з ударів зафіксували у Шевченківському районі. Там уламки безпілотника впали на дорогу, однак обійшлося без постраждалих.
Ще один удар припав на Холодногірський район Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці влучання спалахнула пожежа. Наразі на місці працюють профільні служби та рятувальники. Попередньо, внаслідок російської атаки постраждалих немає.