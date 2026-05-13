Лікарі боролися всю ніч: у Кривому Розі врятували ногу немовляті, яке пережило страшну атаку

У Кривому Розі медики врятували ногу 9-місячній дівчинці, яка постраждала внаслідок атаки російського дрона по багатоповерхівці. Дитину у тяжкому стані перевезуть до Дніпра для подальшого лікування.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Дивіться також У Полтаві пролунали вибухи: майже 7 тисяч людей лишилися без світла

Що відомо про стан немовляти?

У Кривому Розі лікарям вдалося врятувати ногу 9-місячній дівчинці, яка постраждала внаслідок російської атаки по житловому будинку 12 травня. Напередодні повідомлялося, що через удар безпілотника дитина зазнала надзвичайно важких травм.

Наразі немовля перебуває у тяжкому стані, однак медики змогли зберегти кінцівку. За словами Вілкула, після стабілізації стану дівчинку направлять до Дніпра для подальшого лікування та реабілітації.

У лікарні у важкому стані залишилася 9-місячна дівчинка – з Божою допомогою і завдяки професіоналізму наших лікарів ногу її вдалося врятувати, для подальшого лікування вона буде направлена ​​до Дніпра,

– каже він.

Він також зазначив, що мати дитини, 23-річна жінка, перебуває у стані середньої тяжкості та отримує необхідне лікування. Ще троє жінок, які постраждали внаслідок російської атаки, отримали медичну допомогу на місці.

Частина постраждалих після огляду лікарів залишилася на амбулаторному лікуванні.

Що відомо про атаку?

Російська атака по Кривому Рогу сталася ввечері 12 травня. Внаслідок удару було пошкоджено житловий будинок, а також вибито вікна та пошкоджено інфраструктуру навколо місця влучання.

Напередодні місцева влада повідомляла про щонайменше десятьох постраждалих. Частину поранених госпіталізували у важкому стані. Серед них були:

56-річна жінка – вона та ще дві постраждалі на амбулаторному лікуванні.

9-місячна дівчинка.

У важкому стані чоловіки 51 та 50 років. Ще один постраждалий в стані середньої тяжкості.

Чоловік, який перебуває на амбулаторному лікуванні.

У місті після атаки також фіксували перебої з електро- та водопостачанням. У поліції підкреслили, що на місці вибуху працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники, медики, криміналістична лабораторія, вибухотехніки. Правоохоронці документували наслідки воєнного злочину, приймали звернення громадян та оглядали місце події.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія здійснила цинічний та позбавлений будь-якого військового сенсу удар безпілотником по звичайному житловому будинку в Кривому Розі. Він також підкреслив, що Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися.