Росія завдала удару по будинку у Павлограді: поранено 4 людей, серед них – дитина

Російські війська ввечері 10 червня атакували Павлоград, унаслідок чого пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Після влучання в будівлі виникла пожежа

Поранення дістали 4 цивільних. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

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Що відомо про наслідки атаки на Павлоград?

Під час чергової атаки російських військ Павлоград на Дніпропетровщині опинився під ударом. Внаслідок влучання пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок, у якому проживали цивільні мешканці.

Після удару в будівлі виникла пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники, які займалися ліквідацією займання та допомогою мешканцям.

Зруйнований будинок у Павлограді через атаку Росії / Фото Олександр Ганжа

За попередніми даними, внаслідок атаки поранення отримали четверо людей. Серед постраждалих – 13-річний хлопчик, а також чоловіки віком 43, 44 та 79 років. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі відомо, що вони перебуватимуть на амбулаторному лікуванні без госпіталізації.

Інформація щодо масштабів руйнувань, а також можливих додаткових наслідків атаки уточнюється. Місцева влада та служби продовжують роботу на місці події.

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Які міста ще потрапили під атаку Росії?

Вранці 10 червня російські війська масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок удару в будівлі виникли пожежі на першому та другому поверхах.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, атака почалася близько 9:00. Російські дрони одночасно атакували кілька районів міста – Немишлянський, Київський, Шевченківський та Індустріальний.

У Київському районі безпілотник влучив у цивільний автомобіль.

У Немишлянському районі дрон також влучив у житловий будинок, спричинивши загоряння та пошкодження автівок. Там дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

В Індустріальному районі внаслідок удару постраждали люди: станом на післяобідній час відомо щонайменше про 10 потерпілих, серед яких є поранені та люди з отруєнням чадним газом і стресовими реакціями.

За попередніми даними, місто атакували дрони типу "Герань-2". У місті продовжує зберігатися загроза повторних ударів, мешканців закликають перебувати в укриттях.