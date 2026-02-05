Впав на кригу і не вибухнув: на Дніпропетровщині посеред річки знайшли "Шахед"
- На Дніпропетровщині російський дрон впав на замерзлу річку, але не вибухнув.
- Поліція охороняла місце події, а вибухотехніки вилучили бойову частину дрона та підірвали її.
На Дніпропетровщині під час чергової атаки російських дронів один з них впав на замерзлу річку. БпЛА не здетонував, тому вибухотехніки контрольовано ліквідували його.
Про це проінформували у поліції Дніпропетровщини.
Що відомо про падіння "Шахеда" на Дніпро?
Як розповіли правоохоронці, під час повітряної атаки на річку Дніпро впав російський безпілотник. Він опинився на кризі, але не вибухнув.
Зазначається, що дрон був небезпечним для тих, хто міг опинитись поруч. На місце події прибули працівники водної поліції одного з районних управлінь разом із вибухотехніками ГУНП області.
Рухаючись по кризі на спеціальному транспорті, поліцейські забезпечили охорону місця події, щоб поруч випадково не опинилися цивільні громадяни,
– додали поліцейські.
За даними поліції, далі вибухотехніки вилучили бойову частину та перевезли її на підривний майданчик. Там її контрольовано знищили.
Важливо! Поліція нагадує, що уламки дронів та ракет небезпечні і торкатися їх заборонено. Правоохоронці наполягають, щоб ці правила знали та виконували особливо діти.
Ворожий дрон впав на Дніпро / Фото Нацполіції
Наслідки останніх атак "Шахедів" на Україну?
Росіяни 5 лютого атакували залізницю на Сумщині. Внаслідок атаки зруйновано "Вагон незламності" та пошкоджено будівлі. Також постраждала чергова по одній із залізничних станцій.
Загалом через обстріли дронів тої ночі у Сумах пошкоджено понад 50 вікон у багатоповерхівці та автівки.
Російський дрон удень летів у напрямку Львова. Мер Андрій Садовий повідомив, що під прицілом могла бути критична інфраструктура. Проте ППО знищила ворожий БпЛА.