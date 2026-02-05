Попри атаку, рух поїздів вдалося оперативно відновити. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Дивіться також "Свідомий терор": за останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об'єктах залізниці
Що відомо про атаку на залізницю?
Росіяни вночі 5 лютого завдали масованого удару дронами по залізничній інфраструктурі Сумської області.
Унаслідок обстрілу згорів "Вагон незламності", який використовували для обігріву місцевих мешканців. Також пошкоджено будівлі залізниці та тепловоз.
Поранення отримала чергова по станції у Шосткинському районі, яка прямувала на роботу – їй надали медичну допомогу.
Крім того, під ударом опинилася залізнична станція в Охтирському районі: пошкоджено технічні приміщення та колії.
Попри руйнування, залізничники змогли швидко відновити рух поїздів.
Які об'єкти залізниці ворог пошкодив нещодавно?
2 лютого російські безпілотники атакували об'єкти Укрзалізниці в Запорізькій області, пошкодивши тепловоз. На момент удару локомотивна бригада перебувала в укритті, тож, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Впродовж доби 29 січня російські війська атакували залізничну інфраструктуру на станції Синельникове щонайменше 7 разів. Під ударом тієї доби опинилися вагони електропоїздів, що перебували на відстої, вантажні вагони, локомотиви, колії, контактні електромережі, адміністративні та виробничі споруди.
Внаслідок ворожої атаки Укрзалізниця була змушена була ввести тимчасові обмеження на рух поїздів на ділянці між Дніпром і Запоріжжям.
Нещодавно російські сили завдали удару трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду сполученням "Барвінкове – Львів – Чоп" на території Харківської області. На момент атаки в потязі перебував 291 пасажир.