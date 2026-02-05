Попри атаку, рух поїздів вдалося оперативно відновити. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Дивіться також "Свідомий терор": за останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об'єктах залізниці

Що відомо про атаку на залізницю?

Росіяни вночі 5 лютого завдали масованого удару дронами по залізничній інфраструктурі Сумської області.

Унаслідок обстрілу згорів "Вагон незламності", який використовували для обігріву місцевих мешканців. Також пошкоджено будівлі залізниці та тепловоз.

Поранення отримала чергова по станції у Шосткинському районі, яка прямувала на роботу – їй надали медичну допомогу.

Крім того, під ударом опинилася залізнична станція в Охтирському районі: пошкоджено технічні приміщення та колії.

Попри руйнування, залізничники змогли швидко відновити рух поїздів.

Які об'єкти залізниці ворог пошкодив нещодавно?