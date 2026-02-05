Несмотря на атаку, движение поездов удалось оперативно восстановить. Об этом сообщает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Смотрите также "Сознательный террор": за последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги
Что известно об атаке на железную дорогу?
Россияне ночью 5 февраля нанесли массированный удар дронами по железнодорожной инфраструктуре Сумской области.
В результате обстрела сгорел "Вагон несокрушимости", который использовали для обогрева местных жителей. Также повреждены здания железной дороги и тепловоз.
Ранения получила дежурная по станции в Шосткинском районе, которая направлялась на работу – ей оказали медицинскую помощь.
Кроме того, под ударом оказалась железнодорожная станция в Ахтырском районе: повреждены технические помещения и пути.
Несмотря на разрушения, железнодорожники смогли быстро восстановить движение поездов.
Какие объекты железной дороги враг повредил недавно?
2 февраля российские беспилотники атаковали объекты Укрзализныци в Запорожской области, повредив тепловоз. На момент удара локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.
В течение суток 29 января российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру на станции Синельниково по меньшей мере 7 раз. Под ударом в те сутки оказались вагоны электропоездов, находившихся на отстое, грузовые вагоны, локомотивы, пути, контактные электросети, административные и производственные сооружения.
Вследствие вражеской атаки Укрзализныця была вынуждена была ввести временные ограничения на движение поездов на участке между Днепром и Запорожьем.
Недавно российские силы нанесли удар тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду сообщением "Барвенково – Львов – Чоп" на территории Харьковской области. На момент атаки в поезде находился 291 пассажир.