Про це проінформували у поліції Дніпропетровщини.

Що відомо про падіння "Шахеда" на Дніпро?

Як розповіли правоохоронці, під час повітряної атаки на річку Дніпро впав російський безпілотник. Він опинився на кризі, але не вибухнув.

Зазначається, що дрон був небезпечним для тих, хто міг опинитись поруч. На місце події прибули працівники водної поліції одного з районних управлінь разом із вибухотехніками ГУНП області.

Рухаючись по кризі на спеціальному транспорті, поліцейські забезпечили охорону місця події, щоб поруч випадково не опинилися цивільні громадяни,

– додали поліцейські.

За даними поліції, далі вибухотехніки вилучили бойову частину та перевезли її на підривний майданчик. Там її контрольовано знищили.

Важливо! Поліція нагадує, що уламки дронів та ракет небезпечні і торкатися їх заборонено. Правоохоронці наполягають, щоб ці правила знали та виконували особливо діти.

Ворожий дрон впав на Дніпро / Фото Нацполіції

