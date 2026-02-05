Об этом проинформировали в полиции Днепропетровщины.

Что известно о падении "Шахеда" на Днепр?

Как рассказали правоохранители, во время воздушной атаки на реку Днепр упал российский беспилотник. Он оказался на льду, но не взорвался.

Отмечается, что дрон был опасным для тех, кто мог оказаться рядом. На место происшествия прибыли сотрудники водной полиции одного из районных управлений вместе с взрывотехниками ГУНП области.

Двигаясь по льду на специальном транспорте, полицейские обеспечили охрану места происшествия, чтобы рядом случайно не оказались гражданские граждане,

– добавили полицейские.

По данным полиции, дальше взрывотехники изъяли боевую часть и перевезли ее на взрывную площадку. Там ее контролируемо уничтожили.

Важно! Полиция напоминает, что обломки дронов и ракет опасны и касаться их запрещено. Правоохранители настаивают, чтобы эти правила знали и выполняли особенно дети.

Вражеский дрон упал на Днепр / Фото Нацполиции

Последствия последних атак "Шахедов" на Украину?