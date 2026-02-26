Мобілізованого батька 13-річного хлопця можуть тимчасово відпустити: омбудсмен готує пропозицію

Офіс омбудсмена готує звернення до Генштабу ЗСУ через мобілізацію батька 13-річного підлітка з Кривого Рогу. Після призову дитину тимчасово влаштували до інтернату, доки мати не приїде з Фінляндії.

Про це заявив представник Офісу Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Леонід Чуклін під час засідання тимчасового слідчого комітету 25 лютого, передає "Суспільне".

Офіс омбудсмена звернеться до Генштабу ЗСУ: що відомо?

Чуклін зауважив, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону щодо батька 13-річного хлопця, оскільки він, виховуючи сина самостійно, не оформив передбачену законодавством відстрочку від мобілізації. Водночас, за словами представника, у цій ситуації не можна ігнорувати й моральний аспект.

Так, батько не оформив відстрочку, але йому не надали можливості здійснити усі необхідні заходи. Дії представника Уповноваженого в Дніпропетровській області спрямовані на захист прав дитини, аби вона не залишилася на самоті. Батько н,

– повідомив він.

За даними Чукліна, мати хлопця нині мешкає у Фінляндії й найближчим часом має намір приїхати в Україну й забрати підлітка.

Водночас представник заявив, що Офіс Уповноваженого готує листа до Генштабу ЗСУ з пропозицією, щоб перед мобілізацією працівники ТЦК перевіряли сімейний стан військовозобов'язаних й надавали їм можливість врегулювати питання щодо захисту прав дітей.

У цій ситуації, зокрема, також розглядається пропозиція тимчасово відпустити чоловіка до сина – до приїзду матері з-за кордону.

Що відомо про мобілізацію чоловіка, який самостійно виховує неповнолітнього?