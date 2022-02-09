Трагедія на Дніпропетровщині: 64-річний чоловік підірвався на гранаті

9 лютого 2022 , 14:31
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Джерело:

"Інформатор"

У селі Дерезувате Дніпропетровської області трагічно загинув чоловік. Він підірвав себе на гранаті.

Цю інформацію підтвердила у коментарі журналістці 24 каналу речниця поліції Дніпропетровщини Ольга Кузнєцова. Інцидент стався у Синельниківському районі області.

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Версія з суїцидом

Загиблим виявився 64-річний чоловік, який жив у селі на Дніпропетровщині. Основна версія поліції самогубство.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Тіло скерували на експертизу. Внаслідок вибуху гранати більше ніхто не постраждав.

Причини загибелі

Видання "Інформатор" повідомило, що чоловік підірвав себе гранатою РГД-5 на вулиці Лермонтова. Причиною такого вчинку могла стати невиліковна хвороба.

Попередньо журналісти встановили, що в загиблого діагностували рак горла. Після вибуху чоловіка доставили в лікарню, але медикам не вдалося врятувати йому життя.

Трагедія на Запоріжжі

Інший випадок з гранатою трапився у Запоріжжі на початку січня. Чоловік вирішив розібрати гранату "Ф-1", яка вибухнула в нього в квартирі.

51-річний потерпілий отримав серйозні травми та потрапив у реанімацію. Відомо, що уламки пошкодили йому руки та ноги, тулуб, а одну з кистей відірвало.

Автор: Євгенія Пласконь