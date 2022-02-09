Цю інформацію підтвердила у коментарі журналістці 24 каналу речниця поліції Дніпропетровщини Ольга Кузнєцова. Інцидент стався у Синельниківському районі області.

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Версія з суїцидом

Загиблим виявився 64-річний чоловік, який жив у селі на Дніпропетровщині. Основна версія поліції – самогубство.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Тіло скерували на експертизу. Внаслідок вибуху гранати більше ніхто не постраждав.

Причини загибелі

Видання "Інформатор" повідомило, що чоловік підірвав себе гранатою РГД-5 на вулиці Лермонтова. Причиною такого вчинку могла стати невиліковна хвороба.

Попередньо журналісти встановили, що в загиблого діагностували рак горла. Після вибуху чоловіка доставили в лікарню, але медикам не вдалося врятувати йому життя.

Трагедія на Запоріжжі

Інший випадок з гранатою трапився у Запоріжжі на початку січня. Чоловік вирішив розібрати гранату "Ф-1", яка вибухнула в нього в квартирі.

51-річний потерпілий отримав серйозні травми та потрапив у реанімацію. Відомо, що уламки пошкодили йому руки та ноги, тулуб, а одну з кистей відірвало.