Cum замість Tsum: у Дніпрі дизайнер кумедно підставив комунальників із назвою зупинки

Наклейка з неправильним перекладом назви зупинки "Центральний універмаг" з'явилася у Дніпрі на вихідних. Замість звичного для всіх ЦУМ комунальники розмістили CUM, і це спричинило скандал.

Оскільки CUM з англійської перекладається як сім'яна рідина, користувачі почали глузувати з подібної транслітерації. Фотографії з такою транслітерацією одразу стали вірусними.

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Комунальникам, які, судячи з усього, зовсім не одразу зрозуміли, що трапилося, довелося швидкоруч здирати наліпку.

Помста дизайнера

Доки жителі Дніпра глузували з курйозного випадку, у мерії провели "внутрішнє розслідування" з приводу інциденту.

У департаменті транспорту та інфраструктури зазначили, що посадовці комунального підприємства "Транспортна інфраструктура міста" затвердили правильні назви і переклад зупинок англійською.

Виготовляли наліпки мали підрядники з приватної фірми, але її працівник вирішив помститися керівництву.



Документ з транслітерацією зупинок у Дніпрі / Фото Департаменту транспорту та інфраструктури міста Дніпро

Через особисті стосунки між директором підрядника та дизайнером, останній вирішив умисно зіпсувати репутацію фірмі та з цією метою зробив наліпку, яку і було розміщено на зупинці вночі з 16 на 17 грудня,

– розповіли у мерії.

Наразі "жартівника" вже звільнили, а всі наліпки – демонтували. Наліпки з новим позначенням зупинки незабаром з'являться у місті.