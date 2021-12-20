Поскольку CUM с английского переводится как семенная жидкость, пользователи начали смеяться над подобной транслитерацией. Фотографии с такой транслитерацией сразу стали вирусными.

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Коммунальщикам, которые, судя по всему, совсем не сразу поняли, что случилось, пришлось быстро сдирать наклейку.

Месть дизайнера

Пока жители Днепра смеялись над курьезным случаем, в мэрии провели "внутреннее расследование" по поводу инцидента.

В департаменте транспорта и инфраструктуры отметили, что чиновники коммунального предприятия "транспортная инфраструктура города" утвердили правильные названия и перевод остановок на английский.

Изготавливать наклейки должны были подрядчики из частной фирмы, но ее работник решил отомстить руководству.

Документ с транслитерацией остановок в Днепре / Фото Департамента транспорта и инфраструктуры города Днепр



Из-за личных отношений между директором подрядчика и дизайнером последний решил умышленно испортить репутацию фирме и с этой целью сделал наклейку, которая и была размещена на остановке ночью с 16 на 17 декабря,

– рассказали в мэрии.

Сейчас "шутника" уже уволили, а все наклейки – убрали. Наклейки с новым обозначением остановки вскоре появятся в городе.