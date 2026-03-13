На Дніпропетровщині 13-річній дівчинці ампутували ногу після нападу собаки

На 13-річку Кіру напав домашній собака породи кане-корсо. Лікарі довгий час намагались врятувати кінцівку, однак через стрімку інтоксикацію організму її довелось ампутувати.

Інцидент стався у селі Олександрівка Дніпропетровської області. Про це повідомляє Телеканал D1 із посиланням на Голос Дніпра.

Що відомо про напад собаки на 13-річну дівчинку?

Дівчинка з п'ятьма друзями поверталася зі школи, та раптом собака ззаду накинувся на неї та вхопилась за коліно. З ногою у зубах пес почав бігати та шарпати Кіру.

Один із друзів розповів, що намагався з іншими хлопцями відволікти собаку та кинути в нього каміння, але це не допомагало. Жителі вулиці не звернули уваги на крики. Першим приїхав один з батьків дівчат. І тільки йому вдалось відігнати собаку.

Після цього дівчинку негайно відвезли до лікарні у Дніпро. Там вона перенесла кілька операцій та протиправцеву вакцинацію та щеплення проти сказу.

Мати постраждалої Кіри, Тетяна, звертається до різних громадських організацій та просить максимального розголосу справи.

Власниця собаки надала фінансову допомогу, однак намагалась переконати матір відмовитись від юридичних претензій. Однак жінка не погодилась, вона вимагає об'єктивного розслідування та покарання винних у недбалому утриманні тварини.

Зв'язатись із власницею собакою журналістам не вдалося. Наразі поліція вже розпочала досудові слідчі дії та встановлюють обставини події. Відкрито кримінальне впровадження за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Жінці загрожує до 2 років позбавлення волі.

Чи були схожі випадки нападів собак?